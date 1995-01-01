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    Палинья – о вылете Португалии с Евро: «Не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола»

    Полузащитник сборной Португалии Жоао Палинья прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро с Бельгией (0:1).

    «Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. Я не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола.

    Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат не то, чего мы хотели», – сказал Палинья.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      jek718875 8 минут назад

      Ребята, главное не бздеть,впереди ЧМ,докажите что можете

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