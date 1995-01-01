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    Олег Иванов: «Соболев прав – на надо втаптывать Зобнина в грязь. Он сам все понимает»

    Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал результативную ошибку полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче Евро-2020 с Данией (1:4).

    «При счете 1:2 мелькнула надежда, что можем сравнять счет. Но слишком сильно раскрылись – и получили. После третьего гола все было кончено. Впрочем, многое предопределила и ошибка Зобнина.

    Возможно, он потратил столько сил на отбор, что задохнулся, потерял концентрацию и действовал уже на интуитивном уровне. Краем глаза увидел свободного Сафонова – и перестраховался, покатил в его сторону мяч. Не заметив, что рядом стоит Поульсен.

    Соболев прав – не надо сейчас накидываться на Зобнина. Втаптывать в грязь, уничтожать. Роман и сам все прекрасно понимает. Наверняка в эту ночь не сомкнул глаз. Ну а то, что в раздевалке он извинился перед ребятами... Я не удивлен. Такое случается часто, когда футболист крепко подводит команду», – написал Иванов в колонке для «СЭ».

    • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
    • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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