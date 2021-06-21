Федун – Собянину: «Спартак» терпит убытки из-за пандемии третий сезон подряд»

Президент «Спартака» Леонид Федун написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину.

Ранее «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» попросили Собянина допускать на матчи вакцинированных болельщиков сверх квоты.

«К сожалению, футбольные клубы Российской Премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса.

Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», – написал Федун.