Федун – Собянину: «Спартак» терпит убытки из-за пандемии третий сезон подряд»

Леонид Арнольдович, что-то вас не было заметно на митингах оппозиции против коррупционеров у власти. То есть вы за действующую власть? За власть, которая не стала объявлять локдаун, потому что тогда по закону она должна полностью содержать население и бизнес, как это сделали в цивилизованных странах. Пускали зрителей на стадион в пандемию - вот теперь огребайте. В Европе стадионы постепенно открываюся и всё возвращается к нормальной жизни, а у нас всё заново!!! Дебилы, мля
Президент «Спартака» Леонид Федун написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину.
Ранее «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» попросили Собянина допускать на матчи вакцинированных болельщиков сверх квоты.
«К сожалению, футбольные клубы Российской Премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса.
Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», – написал Федун.