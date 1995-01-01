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    Федун – Собянину: «Спартак» терпит убытки из-за пандемии третий сезон подряд»

    Президент «Спартака» Леонид Федун написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину.

    Ранее «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» попросили Собянина допускать на матчи вакцинированных болельщиков сверх квоты.

    «К сожалению, футбольные клубы Российской Премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса.

    Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», – написал Федун.

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    Источник: Федун – Собянину: «Спартак» терпит убытки из-за пандемии третий сезон подряд»

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: -3

      чаппай 18 минут назад

      Леонид Арнольдович, что-то вас не было заметно на митингах оппозиции против коррупционеров у власти. То есть вы за действующую власть? За власть, которая не стала объявлять локдаун, потому что тогда по закону она должна полностью содержать население и бизнес, как это сделали в цивилизованных странах. Пускали зрителей на стадион в пандемию - вот теперь огребайте. В Европе стадионы постепенно открываюся и всё возвращается к нормальной жизни, а у нас всё заново!!! Дебилы, мля

      1
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      Рейтинг: +556

      Roma56 19 минут назад

      Леня, Леня... нашел самую большую беду Спартака

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      Рейтинг: +2903

      FENIX-SL 20 минут назад

      а обычные люди не терпят убытки?

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      Рейтинг: +2903

      FENIX-SL > FENIX-SL 19 минут назад

      хотя по правде говоря поддержка клуба государством это не новая тема уже
      просто в некоторых странах помогают не только большим концернам но и простым работникам..это не так уж и трудно осуществить

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      Рейтинг: +685

      Untitled-1 29 минут назад

      Срочно поддержать олигарха в беде!

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      Рейтинг: +439

      99-й 1 час назад

      "...посему требуем нам тоже дать кусок бюджета, да пожирнее."

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