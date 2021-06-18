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    Главные новости дня. Эриксен выписан из больницы, тренеров Украины обвинили в получении взятки от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016

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    Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки».

    Роберто Карлос: «Мог перейти в «Спартак», но «Интер» предложил за меня намного больше».

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    Тренеров сборной Украины обвинили в получении денег от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016.

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    Эриксен выписан из больницы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2021 23:35
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