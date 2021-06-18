Главные новости дня. Эриксен выписан из больницы, тренеров Украины обвинили в получении взятки от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016

El Chiringuito TV: Рамос хочет заработать 50 миллионов за 2 года в новом клубе.

Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки».

Роберто Карлос: «Мог перейти в «Спартак», но «Интер» предложил за меня намного больше».

РБК: «Зенит» предложит Жиркову продлить контракт на год либо остаться в клубе в качестве тренера или менеджера.

Тренеров сборной Украины обвинили в получении денег от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016.

«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу.

Sport24: Сергеев близок к переходу в ЦСКА за 100 миллионов рублей.

SempreInter: «Спартак» и «Динамо» – в гонке за полузащитника «Лацио» Марушича.

Эриксен выписан из больницы.