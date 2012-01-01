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    Евро-2020. Бельгия добыла волевую победу над Данией, у Де Брюйне гол и ассист

    В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Бельгия в Копенгагене переиграла Данию со счетом 2:1.

    Датчане вышли вперед на второй минуте усилиями Юссуфа Поульсена, однако после перерыва бельгийцы сумели не только отыграться, но и добыть итоговую победу. В обоих голах поучаствовал вышедший на замену Кевин Де Брюйне. Сначала он ассистировал Торгану Азару, а затем забил сам.

    Сборная Бельгии набрала шесть очков в двух турах и досрочно вышла в плей-офф турнира. Для Дании все решится в понедельник в поединке с Россией.

    Евро-2020. Группа B. 2-й тур

    Дания – Бельгия – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Поульсен, 2; 1:1 – Т. Азар, 55; 1:2 – Де Брюйне, 70.

    Предупреждения: Васс, 59; Дамсгор, 69; Йенсен, 81 – Т. Азар, 90+4.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии48
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      Рейтинг: +4313

      polt 8 минут назад

      А по большому счету, наша сборная сама ничего не решит, решать буду т в последнем туре соперники по группе.

      0
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      Рейтинг: +4313

      polt 12 минут назад

      Злючие после двух поражений датчане устроят нашей бездарной сборной показательную головомойку и поучат, как надо выгрызать победу.

      0
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      Рейтинг: +5985

      Cleaner 17 минут назад

      Будем надеяться, что Дания свой лучший матч на ЧЕ сыграла сегодня с Бельгией. Иначе нашей сборной кранты...

      0
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      Рейтинг: +66311

      insider_retro 21 минуту назад

      Бельгия вовремя очнулась, а Дания не вовремя поверила в победу...

      3
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      Рейтинг: +190

      valiknavashinsky 24 минуты назад

      Если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели:

      — количество набранных очков в матчах между ними;

      — разность мячей в матчах между ними;

      — количество забитых голов в матчах между ними;

      — разность мячей по итогам всех матчей в группе;

      — количество забитых голов по итогам всех матчей в группе;

      — количество побед по итогам всех матчей в группе;

      — наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);

      — место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

      Если в последнем туре группового этапа встречаются две команды с одинаковым количеством очков и с одинаковым количеством забитых и пропущенных голов и матч завершается вничью, то пробивается серия пенальти (этот критерий не используется, если более двух команд набрали одинаковое количество очков).

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      Рейтинг: +20077

      slavutiq70 24 минуты назад

      Ну теперь играем в ничью с Данией 3 место обеспечено , побеждаем 2 в кармане проигрываем, то 3 или 4 ,короче всё зависит от наших чего хотят и что смогут,,,,,

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      ...
      Рейтинг: +511

      kosmonaft > slavutiq70 17 минут назад

      я не думаю что фины выиграют у бельгии поэтому нам и нечьи хватит для второго места

      1
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      Рейтинг: +20077

      slavutiq70 > kosmonaft 15 минут назад

      Ну я не против ,,,

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      Рейтинг: +511

      kosmonaft 28 минут назад

      датчанам только победа нужна поэтому им по любому в перёд бежать так что можно и на контратаке поймать

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      Рейтинг: +10827

      ilichkadr > kosmonaft 24 минуты назад

      У нас бежать не кому. Есть Ионов, Черышев, но чабан опять автобусников выпустит в старте.

      1
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      Рейтинг: +511

      kosmonaft > ilichkadr 19 минут назад

      ну значит не судьба но болеть будем шанс есть

      0
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      Рейтинг: +1224

      21082014 32 минуты назад

      Теперь судьба второго места в группе в немалой степени зависит от Бельгии.захотят ли они обыгрывать финов,али нет…

      1
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      Рейтинг: +5985

      Cleaner > 21082014 19 минут назад

      Бельгия даже если не захочет обыгрывать Финляндию, все равно обыграет. На автомате...

      0
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      Рейтинг: +2839

      Kollljan 36 минут назад

      Я думаю, что все теперь прекрасно понимают, что ждет нас в матче с Данией. Что, собственно, все и ожидают. Четвертое место в группе - и домой.

      3
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      Рейтинг: +20077

      slavutiq70 > Kollljan 32 минуты назад

      А что нас ждёт???что ждало то и ждёт,,,и нечего сверх естественного не показали Датчани можно с ними играть ,,,хотя у них игроки посильнее наших,,,но с ними можно ничейку отстоять,,,,

      3
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      Рейтинг: +48090

      portero > Kollljan 32 минуты назад

      Не хотелось бы, но кого поставит усатый и как нашим справиться с Данией??? Влетим опять на 3 штучки...

      1
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      Рейтинг: +2839

      Kollljan > slavutiq70 31 минуту назад

      С Бельгией уже ничейку "отстояли".

      2
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      ...
      Рейтинг: +20077

      slavutiq70 > Kollljan 22 минуты назад

      С Бельгией я сразу на проигрыш ставил, даже ставку делал,,,с Данией сделаю ставку на ничью,,,вполне возможный результат,,

      0
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      Рейтинг: +839

      Бенедиктус 36 минут назад

      Ну такую Данию мы легко обыграем, АДНАЗНАЧНА.

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