Главные новости дня. Россия обыграла Финляндию, Обухов дисквалифицирован на полгода

Жирков может перейти в «Локомотив».

Главный тренер сборной Швейцарии Петкович может возглавить «Зенит».

Понсе может перейти из «Спартака» в «Валенсию».

Арустамян: завтра Кержаков подпишет контракт с «Нижним Новгородом».

Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА. Тренер «Тобола» Бабаян может стать его ассистентом.

«СЭ»: Олич покинул ЦСКА из-за ассистента. Клуб предлагал Бабаяна, хорват хотел Рахимича.

«Сочи» встретится с азербайджанской «Кешлей» во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

«Вольфсбург» выкупил Филиппа у «Динамо» за 7 миллионов.

Евро-2020. Россия обыграла Финляндию, Миранчук забил первый гол сборной на турнире.

«Р-Спорт»: Обухов дисквалифицирован на полгода и покидает «Ростов».