В «Спартаке» удовлетворены календарем РПЛ на сезон-2021/22

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сказал, что в клубе довольны календарем на следующий сезон чемпионата России.

«Клуб удовлетворен проектом календаря. Его сложно сделать идеальным, особенно когда команда стремится играть в нескольких турнирах одновременно. К этому нужно быть готовыми. Как сказал наш новый главный тренер, приоритетной задачей является построение боеспособной команды, с которой все соперники будут считаться», – заявил Фетисов.

«Спартак» в первом туре РПЛ сыграет с «Рубином».

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РПЛ представила календарь на сезон-2021/22