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    В «Спартаке» удовлетворены календарем РПЛ на сезон-2021/22

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сказал, что в клубе довольны календарем на следующий сезон чемпионата России.

    «Клуб удовлетворен проектом календаря. Его сложно сделать идеальным, особенно когда команда стремится играть в нескольких турнирах одновременно. К этому нужно быть готовыми. Как сказал наш новый главный тренер, приоритетной задачей является построение боеспособной команды, с которой все соперники будут считаться», – заявил Фетисов.

    • «Спартак» в первом туре РПЛ сыграет с «Рубином».
    • Весь календарь – тут.

    РПЛ представила календарь на сезон-2021/22

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5968

      playsh 6 минут назад

      А если бы даже были не довольны? Это что-то бы поменяло в этом коррумпированном футболе?

      0
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      Рейтинг: +5945

      Cleaner 56 минут назад

      Удовлетворены??? Как мало Спартаку надо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47961

      portero 1 час назад

      Это радует... но другие жаловаться точно будут, без этого никак...

      0
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      Рейтинг: +1751

      Play 1 час назад

      Ну норм, значит будут играть в этом сезоне, пока снятие не планируется.

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