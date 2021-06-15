В «Спартаке» удовлетворены календарем РПЛ на сезон-2021/22

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сказал, что в клубе довольны календарем на следующий сезон чемпионата России.
«Клуб удовлетворен проектом календаря. Его сложно сделать идеальным, особенно когда команда стремится играть в нескольких турнирах одновременно. К этому нужно быть готовыми. Как сказал наш новый главный тренер, приоритетной задачей является построение боеспособной команды, с которой все соперники будут считаться», – заявил Фетисов.
РПЛ представила календарь на сезон-2021/22
Источник: «Спорт-Экспресс»