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    «РБ-Спорт»: РФС и Лапочкин подадут апелляцию на десятилетнюю дисквалификацию арбитра

    Отстранение от футбола на десять лет судьи Сергея Лапочкина будет оспорено, сообщает «РБ-Спорт».

    По информации источника, арбитр пользуется поддержкой РФС. Они готовятся подать апелляцию на решение УЕФА.

    • Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).
    • Рефери заявил, что он не совершал умышленных действий по нарушению регламента.
    • Судья работал в РПЛ на протяжении 10 лет.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2824

      FENIX-SL 2 часа назад

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
      ДА ХВАТИТ САМИХ СЕБЯ ТОПИТЬ

      0
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      Рейтинг: +18267

      vladimir-7 2 часа назад

      Выпросят у УЕФА пожизненное отстранение Лапочкина.

      0
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      Рейтинг: +6119

      серега кашин 2 часа назад

      проблематично будет уефа переубедить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47728

      portero 2 часа назад

      РФС решил пошевелиться, а могли ещё одёжку пообсуждать....

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