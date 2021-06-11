«РБ-Спорт»: РФС и Лапочкин подадут апелляцию на десятилетнюю дисквалификацию арбитра

Отстранение от футбола на десять лет судьи Сергея Лапочкина будет оспорено, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, арбитр пользуется поддержкой РФС. Они готовятся подать апелляцию на решение УЕФА.
- Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).
- Рефери заявил, что он не совершал умышленных действий по нарушению регламента.
- Судья работал в РПЛ на протяжении 10 лет.
Источник: «РБ-Спорт»