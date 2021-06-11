В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса на период Евро-2020

В Санкт-Петербурге на время матчей Евро-2020 ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса.

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий.

В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга, не может превышать трех тысяч человек.

При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга», – сообщила пресс-служба администрации города.