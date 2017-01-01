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    В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса на период Евро-2020

    В Санкт-Петербурге на время матчей Евро-2020 ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса.

    «В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий.

    В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга, не может превышать трех тысяч человек.

    При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга», – сообщила пресс-служба администрации города.

    • Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020.
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • 12 июня сборная России сыграет в Петербурге с Бельгией.

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    Источник: сайт администрации Санкт-Петербурга

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