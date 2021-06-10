Главные новости дня. «Уфа» подала в суд на жену Федуна, Вейналдум стал игроком «ПСЖ»

Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Испанец Лаос рассудит Россию и Бельгию в матче Евро-2020

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава»

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«ПСЖ» объявил о переходе Вейналдума

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