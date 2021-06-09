Главные новости дня. Судья Лапочкин на десять лет отстранен от футбола, «Зенит» и «Эвертон» претендуют на Влашича

Рыжиков – об уходе из «Красавы»: «Уволился сам. Не пью алкоголь уже 2,5 года».

Диего Льоренте вслед за Бускетсом заразился коронавирусом. Через пять дней у Испании матч Евро со Швецией.

«СЭ»: «Зенит» вновь предложит ЦСКА 25 миллионов за Влашича.

Eurostavka: «Беневенто» не станет выкупать Гайча у ЦСКА. Форвард интересен «Хетафе» и «Леванте».

Сарри – новый главный тренер «Лацио».

Bobsoccer: «Эвертон» впечатлен прогрессом Влашича и хочет выкупить его у ЦСКА.

«РБ-Спорт»: «Краснодар» купит Ильина у «Ахмата» за 3 миллиона.

ЦСКА продлил контракт с Помазуном до 2026 года и отдал его в аренду в «Урал».

УЕФА отстранил судью Лапочкина от футбола на десять лет.

РФС и Минспорт поставили перед сборной России задачу выйти из группы на Евро-2020.