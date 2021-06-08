Главные новости дня. Кудряшов может восстановиться к матчу с Данией, «Локо» продлил контракт с Ротенбергом

Серб Мажич может стать главой департамента судейства РФС вместо Кашшаи

ЦСКА и «Рубин» хотят подписать Бичахчяна из «Жилины»

ЦСКА запросил информацию по Палинье. «Спортинг» хочет за него 30 миллионов

«Реал» готовится к проводам Рамоса

«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом. Он не играет с 2018 года

Жена Кудряшова: «Федя 100% пропустит первые две игры на Евро. Матч с Данией – под вопросом»

«Зенит» и «Локомотив» вступили в переговоры с «Химками» по Лантратову. ЦСКА взял паузу

Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА применять санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу»

Черчесов – об отказе Дании пускать россиян: «Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет»

Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро