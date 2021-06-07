Главные новости дня. Арнаутович близок к переходу в «Динамо», Германия выиграла молодежный Евро-2021

Сборная Германии выиграла молодежный Евро в третий раз в истории.

Баринов избежал серьезной травмы. У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы.

ЦСКА и «Спартак» интересуются форвардом «Бешикташа» Ларином. Он забил 19 голов в сезоне.

Азар стал лицом рекламы бургеров.

Украина сыграет на Евро-2020 в форме с контуром границ страны. Туда попал Крым.

«Зенит» близок к покупке полузащитника Клаудиньо за 15 миллионов. Агент опроверг информацию.

Победитель Лиги чемпионов Арнаутович близок к трансферу в «Динамо».

20-летний игрок «Витебска» Оденигбо утонул в озере в Витебском районе.

Хави: «Готов возглавить «Барселону».

The Analyst: Россия – 13-я команда по вероятности выигрыша Евро-2020.