Главные новости дня. Крал приблизился к трансферу в «Вест Хэм», «Ростов» планирует арендовать Комличенко

AS: сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки и будет призывать к этому другие команды.

Журналист Скира: «Вест Хэм» и «Спартак» продвинулись в переговорах по Кралу.

Зарема – о Черчесове в «Спартаке»: «Только через мой труп».

«РБ-Спорт»: арбитра Васильева пожизненно отстранят от работы в РПЛ.

Арустамян: «Ростов» близок к аренде Комличенко с правом выкупа.

Черчесов: «Шунин – номер один в сборной России».

«Спартак» может купить бразильца Гомеса на замену Кралу.

Умер отец Мамаева.

Полузащитник «Бенфики» Кровинович может перейти в ЦСКА.

Ди Марцио: «Спартак», «Кристал Пэлас» – претенденты на полузащитника «Торино» Лукича.