Главные новости дня. «Зенит» выкупил Чистякова, «Локомотив» подписал Ненахова

«Вест Хэм» готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов

Симоне Индзаги – новый главный тренер «Интера»

«Локомотив» объявил об уходе Сухины

Хабиб подпишет контракт с «Легионом» из ПФЛ

«Зенит» объявил о выкупе Чистякова у «Ростова». В обратном направлении перешел Прохин

«Локомотив» подписал контракт с защитником «Ахмата» Ненаховым на три года. Сумма трансфера – 2 миллиона

Лапорта подтвердил, что Куман остается в «Барселоне»

Трент пропустит Евро-2020 из-за травмы

«Спартак» расторг контракт с Ташаевым

Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство