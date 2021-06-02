Главные новости дня. Россия огласила итоговую заявку на Евро-2020, Ларссон может перейти из «Спартака» в «Вольфсбург»

«Чемпионат»: Кашшаи и Калошин близки к отставке.

Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020.

Шувалов: «Сезон ЦСКА? У нас накопленная настороженная эмоция».

«СЭ»: «Вольфсбург» хочет купить Ларссона у «Спартака» за 10 миллионов.

Mundo Deportivo: Агуэро будет получать в «Барселоне» почти в четыре раза меньше, чем в «Манчестер Сити».

«Спартак» отдал Тиля в аренду «Фейеноорду» и продлил с ним контракт на год.

Защитник Агапов перешел из «Рубина» в «Спартак».

Sport24: ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2022 года.

Football Italia: Доннарумма согласовал контракт с «ПСЖ».

Анчелотти: «Мне очень нравятся Бэйл, Иско, Марсело. У них будет мотивация выступать за «Реал».