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    «Спартак» отдал Тиля в аренду «Фейеноорду» и продлил с ним контракт на год

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде», сообщает пресс-служба столичного клуба.

    23-летний футболист перешел в голландский клуб на правах арены. Соглашение рассчитано на один сезон.

    «Спартак» сможет досрочно забрать Тиля из «Фейеноорда», если он проведет меньше половины матчей за клуб до 1 января 2022 года.

    Тиль также продлил контракт с московским клубом на один год – до конца сезона-2023/24.

    • В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург». С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
    • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12397

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Не повезло парню оформить трансфер в период хаоса в клубе, а так игрок хороший

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