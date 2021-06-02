Главные новости дня. Россия сыграла вничью с Польшей, Анчелотти возглавил «Реал»

Россия сыграла вничью в товарищеском матче с Польшей. Сафонов дебютировал за сборную.

«Динамо» может бесплатно подписать защитника «Вест Хэма» Бальбуэну, если не договорится с Годином.

La Repubblica: УЕФА планирует исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ на два года на следующей неделе.

Анчелотти – новый главный тренер «Реала».

«Рома» объявила о продлении контракта с Мхитаряном.

«Чемпионат»: «Краснодар» хочет продать Шапи и купить Глушенкова.

«Валенсия» планирует продать Черышева.

Eurostavka: Дзагоев отказался от первого предложения ЦСКА по новому контракту.

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020.

«Барселона» объявила о переходе Гарсии.