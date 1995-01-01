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    Хаверц: «Мне ***! Мы выиграли *** Лигу чемпионов!»

    Футболист «Челси» Кай Хаверц отреагировал на победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Немец забил решающий мяч.

    «Мне *** [зашибись]! Мы выиграли *** [липучую] Лигу чемпионов!

    Я не знаю, что сказать. Я действительно не знаю, что сказать. Я долго ждал.

    Хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и подругу. Я не знаю, что сказать. Я ждал этого момента 15 лет, и вот он настал», – сказал Хаверц.

    • «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.
    • Хаверц перешел в клуб летом из «Байера».
    • В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» сыграет против «Вильярреала» (11 августа).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +922

      Хейтер Аларм 38 минут назад

      они не ставили на меня, а я вз***л их))

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      Рейтинг: +1719

      Semushkin Roman Valerievi 40 минут назад

      Мюллер тоже по поводу того что лучшим игроком ЧМ 2014 признали Месси сказал-" пусть засунут себе этот приз себе в жопу. И журналист идиот. В такой момент про деньги вопрос задавать. Хаверц молодец! Победитель имеет право. Всё правильно сказал. победителя не судим

      1
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      Рейтинг: +1238

      Maxi_7 50 минут назад

      Чего?15 лет ты ждал? Тебе 21...мальчик, видно, головой ударился)

      1
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      Рейтинг: +195

      Shotlandets86 > Maxi_7 45 минут назад

      А ты не рассматривал такой вариант, что чувак с 6 лет мечтал выиграть ЛЧ?

      Видимо, кто-то другой головой ударился...)))

      4
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      Рейтинг: +14146

      JTherry > Shotlandets86 37 минут назад

      в 6-летнем возрасте дети еще не осознают, что это значит - победа в ЛЧ, поэтому, наверное, такой пост от Maxi_7...

      1
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      Рейтинг: +195

      Shotlandets86 > JTherry 29 минут назад

      Всë индивидуально, кто-то увлекается футболом раньше, кто-то позже. А если ребëнок смотрит футбол с отцом или кем-то старшим, то уж точно понимает что такое ЛЧ и какая значимость у данного трофея.

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      Рейтинг: +1238

      Maxi_7 > Shotlandets86 26 минут назад

      Обычно когда говорят слово ждал, значит, человек много работал, старался и у него не получалось по какой-то причине... такое мог сказать Кун Агуэро, Златан и другие великие титулованные игроки, которые наконец-то выиграли бы ЛЧ, но не двадцатилетняя сопля Хаверц, который еще вчера играл в Байере и мечтал сыграть с ним в кубке уефа...

      0
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      Рейтинг: +14146

      JTherry 52 минуты назад

      прям, интересно стало, как все это звучит на английском)))

      3
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      Рейтинг: +12171

      Cules2013 > JTherry 36 минут назад

      у них есть слово на букву "f", которое имеет с полсотни значений)))

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      Рейтинг: +14146

      JTherry > Cules2013 33 минуты назад

      все-таки русский язык намного интереснее и богаче оттенками в выражении эмоций)) в английском, кроме fuck и вспомнить нечего...)

      2
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      Рейтинг: +12171

      Cules2013 > JTherry 24 минуты назад

      это нам так кажется. в английском много ругательств, и скрытых тоже. там с десяток слов, например, чтобы описать член в скрытых культурных словах.

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