они не ставили на меня, а я вз***л их))
Футболист «Челси» Кай Хаверц отреагировал на победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Немец забил решающий мяч.
«Мне *** [зашибись]! Мы выиграли *** [липучую] Лигу чемпионов!
Я не знаю, что сказать. Я действительно не знаю, что сказать. Я долго ждал.
Хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и подругу. Я не знаю, что сказать. Я ждал этого момента 15 лет, и вот он настал», – сказал Хаверц.
- «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.
- Хаверц перешел в клуб летом из «Байера».
- В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» сыграет против «Вильярреала» (11 августа).