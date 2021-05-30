Главные новости дня. «Челси» выиграл Лигу чемпионов, «Брентфорд» впервые вышел в АПЛ

Лига чемпионов. «Челси» в финале победил «Манчестер Сити».

Митрюшкин может перейти в «Нижний Новгород».

Хамес пропустит Кубок Америки. Его не вызвали в сборную Колумбии из-за плохой формы.

Спаллетти – новый главный тренер «Наполи».

«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом «Боавишты» Элисом.

Нападающий «Аякса» Траоре может за 10 миллионов перейти в «Локомотив».

Cadena SER: Аллегри не рассчитывает на Роналду, игрок намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ и заработал 180 миллионов.

The Sun: Оскар в 2024 году рассчитывает вернуться в «Челси».

Де Брюйне заплакал после травмы в финале Лиги чемпионов. До матча с Россией – две недели.