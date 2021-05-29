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    «Зенит» вследствие победы «Челси» опустился из 1-й корзины в 3-ю при жеребьевке следующего группового этапа ЛЧ

    «Челси» благодаря победе в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов при жеребьевке группового этапа следующей кампании будет в первой корзине. Это значит, что оттуда выпадает «Зенит», который уже отреагировал на это в твиттере (см. ниже).

    Таким образом, зенитовцы на жеребьевке ближайшего группового этапа Лиги чемпионов будут в третьей корзине.

    • Если бы в финале победил «Манчестер Сити», «Зенит» остался бы в 1-й корзине.
    • В 2 последних групповых этапах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал последним.
    • «Челси» 2-й раз в истории взял главный еврокубок.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +148

      I'll be back 1 час назад

      Какие корзины? При жеребьёвке в УЕФА чашки и шарики.
      Продам настоящую корзину из лыка (деревенскую)
      Стартовая цена 10000 у.е.(рубли)

      0
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      Рейтинг: +9775

      BRO_football 1 час назад

      Да какая разница из какой корзины матчи просирать?

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      Рейтинг: +7126

      GoLenaStop 1 час назад

      А, кто-то приложил какие-то усилия, чтобы было, как в кино, где "НАШИ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЮТ"?
      Где бесплатные детские спортшколы с нормальным питанием, воспитанием?
      Где непродажные соревнования?
      Ладно, играем дальше, с надеждой в лучшее!

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      Рейтинг: +926

      Toomans 1 час назад

      Это плохо потому, что можем попасть в группу смерти))Но, пока сея тенденция такова, что нам без разницы от кого отлетать, словно горох о стену. Это печально. Все-таки, надеюсь, что Зенит покажет в этом сезоне лучшую игру в сравнении с прошлыми розыгрышами. Хотя верится с трудом....Евро, даже если будут новички классные - их нужно встроить в систему игры и так далее. Короче, тайна, покрытая мраком.

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      Рейтинг: +5581

      Томик > Toomans 30 минут назад

      У Вас превратное представление о "группе смерти". Вот пример настоящей: группа F ЧЕ 2020 Португалия, Франция, Германия, Венгрия. Победители последних трёх турниров среди сборных в одной группе и один из них заведомо вылетит. Настоящая "группа смерти". А "Зенит" может попасть только в группу, где гарантированно вылетит или вылетит, но не гарантированно. Шанс остаётся при любом раскладе, конечно. Именно для того, чтобы не сгенерировать такую группу и переводится "Зенит" в третью корзину, а "Челси" попадает в первую.

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      Рейтинг: +1635

      acor94 > Томик 10 минут назад

      Почему ты так уверен, что одна из них вылетет?

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      Рейтинг: +88

      tarasofka 1 час назад

      а кто-нибудь умный и трезвый может объяснить, в связи с чем такая перестановка? вроде как нашей федерации была гарантирована первая корзина. и в чём разница между двумя английскими командами? почему победа именно челси отодвинула зенит?

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      Рейтинг: +12739

      KLIM777 > tarasofka 1 час назад

      Всегда было гарантирована 1 корзина чемпиону чья страна в рейтинге по клубам 5-6. Россия не имеет 6 места, поэтому Зенит должен быть во 2. Видимо они ввели какие-то новые правила.

      В любом случае это только плюс, так как два сезона подряд приезжали черт знает какие команды. Топовых совсем не было, а сейчас будут

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      Рейтинг: +926

      Toomans > tarasofka 1 час назад

      Как мне известно, Челси де-факто был участником ЛЧ на будущий розыгрыш по результатам АПЛ. А так ,как он теперь "два раза" участник будущей ЛЧ, на одну английскую команду становится больше и вся "очередь" двигается. Но я могу ошибаться.

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      Рейтинг: +10

      PanDan > tarasofka 1 час назад

      Зенит был восьмым в первой корзине после чемпионов топ6 чемпов и пбедителя ЛЕ, теперь Челси как победитель ЛЧ поднялся в первую и вытеснил оттуда Зенит, а кто не в первой тех вроде по клубному рейтингу раскидывают

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      Рейтинг: +4363

      Fusballer 1 час назад

      Зенит - чемпион! Это главное!

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      Рейтинг: +926

      Toomans > Fusballer 1 час назад

      Ну буди во мне хомячка)))Я за версту иронию учуял))

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      Рейтинг: +4935

      BarStep 1 час назад

      Ну и ладненько, зато вместо Динамо З приедет условный Реал..

      1
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      Рейтинг: +735

      lysenkoff 1 час назад

      Можно было и в 4 опускать, толку то)))
      Главное Синие победили))))

      5
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      Рейтинг: +12980

      Garrincha58 1 час назад

      разницы никакой нет у Зенита как у олимпийцев главное участие

      6
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      Рейтинг: +88

      tarasofka 1 час назад

      эй, чё за херня? я за челси болел, между прочим! так, давайте переигровку финала, в таком случае. и расформируйте позорный спартак, заодно.

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