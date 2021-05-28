Главные новости дня. Мухин перешел в ЦСКА, Аллегри вернулся в «Ювентус»

Комитет УЕФА одобрил отмену правила выездного гола. Теперь требуется согласие клубов.
«Аталанта» и «Удинезе» интересуются полузащитником ЦСКА Марадишвили.
«ПСЖ» хочет уволить Почеттино. Его может сменить Зидан.
«Ливерпуль» объявил о покупке защитника «Лейпцига» Конате.
Официально: Аллегри возглавил «Ювентус».
SportMediaset: Моуринью позвал Роналду в «Рому».
Трансфером Хвичи в клуб АПЛ займется агент Слуцкого.
Официально: ЦСКА купил Мухина.
Алаба стал игроком «Реала».
«Динамо» хочет подписать Оздоева.
Источник: Бомбардир.ру