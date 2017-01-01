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    Журналист Скира: «ПСЖ» хочет уволить Почеттино. Его может сменить Зидан

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».

    По информации журналиста Николо Скиры, у спортивного директора парижан Леонардо ухудшились отношения с Маурисио Почеттино, и он хочет сменить тренера. Новым наставником «ПСЖ» может стать Зидан.

    «ПСЖ» может сделать выбор в пользу 48-летнего француза чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом.

    Ранее сообщалось, что Почеттино может сменить Зидана в «Реале».

    • Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе.
    • «ПСЖ» впервые с 2017 года не выиграл Лигу 1.
    • «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2484

      panmon 49 минут назад

      Вот и верая оценка "тренерского гения" Почеттино.
      Хотя и адекватность Леонардо весьма сомнительна

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      Рейтинг: +4098

      solodealer 1 час назад

      Думается..и Зидан и Конте уходят из чемпионских клубов...уже понимая куда)))

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