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    Появилось фото новой домашней формы «Ман Сити». «93:20» на воротнике – минута золотого гола Агуэро

    Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22.

    Комплект выполнен в небесно-голубом цвете с вставками белого цвета по бокам. Узор на форме вдохновлен стилем шрифта на электронном табло.

    На воротнике появится надпись «93:20» – время победного гола Серхио Агуэро в ворота «КПР» (3:2) в последнем туре АПЛ сезона-2011/12, принесшего «Сити» первое чемпионство в новейшей истории клуба.

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    Источник: Footy Headlines

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