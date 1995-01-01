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    Главные новости дня. Торрес вернется в футбол, Гаттузо возглавил «Фиорентину»

    Eurostavka: Захарян пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины.

    Торрес вернется в футбол спустя два года после завершения карьеры.

    Sky Sports: «Вест Хэм» и еще четыре клуба АПЛ контактировали с Кралом.

    Де Дзерби возглавил «Шахтер», Гаттузо стал новым тренером «Фиорентины», Флик подписал контракт со сборной Германии.

    «Зенит» и «Спартак» утратили интерес к Чалханоглу из-за его финансовых требований.

    Вратарь «Химок» Лантратов признан лучшим игроком РПЛ в мае. Слуцкий – лучший тренер.

    «РБК-Спорт»: Зобнин сообщил окружению о желании уехать в Европу. Он недоволен судейством в РПЛ.

    Зобнин – о Европе: «У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком», нет смысла сейчас что-то искать».

    Тамбовский губернатор Никитин назвал обанкротившийся «Тамбов» «уверенным участником РПЛ».

    «СЭ»: «Рубин» проявляет интерес к Селихову.

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    Источник: Бомбардир.ру

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