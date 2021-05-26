Главные новости дня. Торрес вернется в футбол, Гаттузо возглавил «Фиорентину»

Eurostavka: Захарян пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины.

Торрес вернется в футбол спустя два года после завершения карьеры.

Sky Sports: «Вест Хэм» и еще четыре клуба АПЛ контактировали с Кралом.

Де Дзерби возглавил «Шахтер», Гаттузо стал новым тренером «Фиорентины», Флик подписал контракт со сборной Германии.

«Зенит» и «Спартак» утратили интерес к Чалханоглу из-за его финансовых требований.

Вратарь «Химок» Лантратов признан лучшим игроком РПЛ в мае. Слуцкий – лучший тренер.

«РБК-Спорт»: Зобнин сообщил окружению о желании уехать в Европу. Он недоволен судейством в РПЛ.

Зобнин – о Европе: «У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком», нет смысла сейчас что-то искать».

Тамбовский губернатор Никитин назвал обанкротившийся «Тамбов» «уверенным участником РПЛ».

«СЭ»: «Рубин» проявляет интерес к Селихову.