Главные новости дня. Витория возглавил «Спартак», в сборной Испании на Евро не будет игроков «Реала»

Роналду – 1-й игрок, ставший лучшим бомбардиром 3 из 5 топ-лиг Европы

«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски

Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020. В составе нет ни одного игрока «Реала»

«Оренбург»: «Решили не обращаться в CAS. К сожалению, клуб не получил в подарок стадион чемпионата мира»

Дзюба: «Были реальные мысли о Европе, но меня кинули»

Азар хочет вернуться в «Челси». Его пугает роль резервиста в «Реале» из-за перехода Мбаппе

«Спартак» интересуется защитником «Майнца» Сент-Джустом. Клуб просит за него 15 миллионов

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Фонсека хотел зарабатывать в «Спартаке» 5,5 миллиона в год