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    «РБ-Спорт»: «Эвертон» – один из главных претендентов на Хвичу. Переговоров с «Зенитом» не будет

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Эвертоне».

    По информации «РБ-Спорта», клуб из Ливерпуля – один из главных претендентов на игрока.

    Отмечается, что Хвича не намерен оставаться в РПЛ. Слова его отца о том, что сын «точно не останется в России» – намек «Зениту» на то, что вступать в переговоры бессмысленно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1923

      FRZZ 27 минут назад

      АПЛ самая сложная лига, там пахать нужно как трактор все 90 минут, не рано ли ему туда?

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      Рейтинг: +3169

      Semenycch > FRZZ 19 минут назад

      Верно.

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      Рейтинг: +22560

      silver29 32 минуты назад

      В этих заявлениях больше политики, чем спортивной составляющей, а иначе бы семья грызунов не заявляла хоть куда только не Россия.

      0
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      Рейтинг: +2478

      Nerlinger 35 минут назад

      Мухича им перепррдать, а не Хвичу !!!

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      Рейтинг: +1190

      кто там 57 минут назад

      Молодец, видно что спортсмен, а не очередняра с рос паспортом.

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      Рейтинг: +22560

      silver29 > кто там 29 минут назад

      ну да полировать лавку у середнячка АПЛ это вершина спортивной карьеры

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      Рейтинг: +1190

      кто там > silver29 23 минуты назад

      а ты с утра дерябнул и тебе видение пришло что он на лавке сидит? или он уже перешёл и сидит на лавке, а я что то не знаю?

      ПыСы ты посмотри на Черышева того же, он то же игрок запаса больше чем старта, но он один из лучших в сборной.
      ПыПыСы все *топ* клубы РФПЛ дёргают какие то середняки и да же не из АПЛ, а из Бельгии и т.д., что говорить про Эвертон, который отпиндосит твой же спам?) Так что да, лучше полировать скамейку(что очередной раз покажет уровень РФПЛ, что топ игроки России - днори да же для середняков Европы) и иметь возможность вырасти как спортсмен(если совсем не пустышка), чем играть в РФПЛ против кабинетных и потом в ЕК отсасывать всем подряд.

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