Главные новости дня. «Спартак» выкупит Мозеса, Райкард может вернуться в «Барселону»

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Защитник «Манчестер Сити» Диаш – лучший игрок сезона в АПЛ по версии журналистов

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В смерти Марадоны обвиняют семерых врачей. Им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы

Журналист Терлецкий: «Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов. Снести и построить с нуля – около 25»

Тимощук: «Точно не пойду в «Спартак». Как бы ни сложилась жизнь»

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