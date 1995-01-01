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    Луческу: «Ахметов не захотел покупать Неймара в «Шатхтер» за 15 миллионов»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в «Шахтер».

    «Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но Ахметова (владелец клуба Ринат Ахметов – примечание «Бомбардира») попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить так много за одного игрока», – вспомнил Луческу.

    • Румынский тренер возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.
    • Неймар до 2013 года играл в Бразилии, после чего ушeл в «Барселону».
    • Сейчас форвард имеет статус самого дорогого в истории футбола – «ПСЖ» заплатил за него 222 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Эмануэля Рошу

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