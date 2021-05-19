Главные новости дня. «Локомотив» хочет арендовать «Лужники», Бензема вызван в сборную Франции впервые с 2015 года

Погба и Диалло вынесли на поле флаг Палестины после матча с «Фулхэмом».

Бензема вызван в сборную Франции впервые с 2015 года.

«Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет и начать там следующий сезон. «РЖД-Арену» хотят снести.

Eurostavka: ЦСКА предложил Васину новый контракт.

Sport24: вратарь ЦСКА Помазун интересен 3 испанским и 4 французским клубам.

«Бавария» попрощалась с Алабой, Мартинесом и Боатенгом.

«Матч ТВ»: у «Нижнего Новгорода» на контракте остаются только три футболиста. Команда вышла в РПЛ.

Ротенберг подтвердил переход Заболотного из «Сочи» в ЦСКА. Московский клуб объявил об уходе Рондона.

«Ахмат» покинули четыре футболиста.

Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020, но не сможет помогать команде до конца турнира.