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    Семин: «Николич ставит 7 защитников и проигрывает дома. Как я могу быть спокоен за «Локомотив»?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о работе Марко Николича, который год назад возглавил московскую команду вместо него.

    «Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать.

    Нет, я не спокоен. Как с «Зальцбургом» – важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» – сказал Семин.

    • «Локомотив» финишировал в РПЛ на 3-м месте.
    • Команда выиграла Кубок России в этом сезоне.
    • Контракт Николича с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2707

      PAREVG. 38 минут назад

      Ну сколько можно, из целого интервью, выдернули одну фразу, и поместили как отдельную новость

      1
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      Рейтинг: +191

      Янвapь 69 53 минуты назад

      Если брать ещё и судью, то Николич постоянно играет, как минимум, с 11-ю защитниками, даже Бердыев так бы играть постеснялся

      0
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      Рейтинг: +29338

      zra78 > Янвapь 69 33 минуты назад

      Ладно писал какой нибудь из топ клубов,а то середняк вечный,вот перестал Галицкий в Пятёрочке их обслуживать и вот результат,то чего вы можете...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3947

      Fusballer > zra78 24 минуты назад

      В РПЛ только один топ-клуб. Так же как и один топ-игрок.

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      Рейтинг: +874

      Хейтер Аларм 57 минут назад

      Так говорит, как будто лучше выступил...
      Сам же Байеру в ЛЧ решающий матч дома прос*ал

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