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    Матч «Уфа» – «Арсенал» отложили из-за жары

    Матч 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» не стартовал одновременно с остальными. Причина – недопустимая температура воздуха.

    «Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено. Команды начнут матч позже из-за высокой температуры в Уфе

    В связи с сильной жарой начало игры перенесено. Каждые полчаса на поле будет замеряться температура. Если жара пойдeт на спад, матч состоится. Болельщики обеспечены водой. Их пересадили на трибуну, где козырeк обеспечивает тень», – сообщила РПЛ.

    • И уфимцы, и туляки ведут борьбу за выживание.
    • Решение о переносе принялось делегатом совместно с судьями.
    • По регламенту все матчи последнего тура стартуют в одно время.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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