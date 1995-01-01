Бывший вице-президент ФИФА Колосков: «Россия действительно является флагманом для всего мирового футбола»

А что вы хотели услышать от чиновника? Если бы футбол вашей страны занимал 220 место в мире , а кто-нибудь пинал мяч , несмотря на это обстоятельство, то все равно сказали бы тоже самое...
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента ФНЛ Александра Алаева, назвавшего Россию флагманом мирового футбола. Колосков согласен.
«Справедливые слова, отражающие суть, происходящую в российском футбольном сообществе. Речь идeт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях сборной команды и клубов. Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира. Россия не остановила чемпионат и в прошлом, и в этом году несмотря на пандемию. Во-вторых, Россия – первая страна, где были допущены зрители: сначала 25 процентов, потом 50 и так далее. Наконец, были проведены все тренировочные сборы и клубов, и сборных.
Самое главное, не были потеряны ни одни соревнования. Проводился «Кожаный мяч», женские соревнования, регулярно проводись соревнования двух юношеских лиг. Уж не говорю о том, что проводились межрегиональные соревнования, которые организовались, постоянно играли три Лиги, на которых присутствовали зрители. В мини-футболе более тысячи команд общеобразовательных школ участвовали в различных соревнованиях, которые проводила ассоциация мини-футбола.
Алаев действительно абсолютно прав в том, что, в смысле организации и обеспечения соревновательной и тренировочной деятельности, Россия является флагманом для всего мирового футбола», – сказал Колосков.
- Колосков был президентом РФС с 1992 по 2005 год.
- С 1980 по 1996 год Колосков был вице-президентом ФИФА.
- В 1994-2009 годах Колосков состоял в исполкоме УЕФА.