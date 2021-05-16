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  • Бывший вице-президент ФИФА Колосков: «Россия действительно является флагманом для всего мирового футбола»

Бывший вице-президент ФИФА Колосков: «Россия действительно является флагманом для всего мирового футбола»

16 мая 2021, 10:23
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента ФНЛ Александра Алаева, назвавшего Россию флагманом мирового футбола. Колосков согласен.

«Справедливые слова, отражающие суть, происходящую в российском футбольном сообществе. Речь идeт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях сборной команды и клубов. Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира. Россия не остановила чемпионат и в прошлом, и в этом году несмотря на пандемию. Во-вторых, Россия – первая страна, где были допущены зрители: сначала 25 процентов, потом 50 и так далее. Наконец, были проведены все тренировочные сборы и клубов, и сборных.

Самое главное, не были потеряны ни одни соревнования. Проводился «Кожаный мяч», женские соревнования, регулярно проводись соревнования двух юношеских лиг. Уж не говорю о том, что проводились межрегиональные соревнования, которые организовались, постоянно играли три Лиги, на которых присутствовали зрители. В мини-футболе более тысячи команд общеобразовательных школ участвовали в различных соревнованиях, которые проводила ассоциация мини-футбола.

Алаев действительно абсолютно прав в том, что, в смысле организации и обеспечения соревновательной и тренировочной деятельности, Россия является флагманом для всего мирового футбола», – сказал Колосков.

  • Колосков был президентом РФС с 1992 по 2005 год.
  • С 1980 по 1996 год Колосков был вице-президентом ФИФА.
  • В 1994-2009 годах Колосков состоял в исполкоме УЕФА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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Hektor 84
1621150966
Вячеслав у вас температура?
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САДЫЧОК
1621151583
Смешно !
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raritet
1621151766
А что вы хотели услышать от чиновника? Если бы футбол вашей страны занимал 220 место в мире , а кто-нибудь пинал мяч , несмотря на это обстоятельство, то все равно сказали бы тоже самое...
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Garrincha58
1621155412
теперь этот флагман в четвёртом десятке рейтинга и прогресса не наблюдается потому что все руководящие нашим футбольным хозяйством думают только о "бабле" и собственном благополучии
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valiknavashinsky
1621157939
На коронавирус Алаева проверяли?Температуры нет?Результата у Российского футбола на европейской арене НЕТ,так нужно же чем то похвастаться перед народом,ляпнуть что-нибудь этакое.Как,например,что газпром-арена самый посещаемый стадион в европе в сезоне 2020/2021.Самим то не смешно???
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alex1951
1621177601
Меняю все эти ваши достижения -на успехи в мировом футболе! Кто себя не похвалит,как говорится .......Чиновники -они такие....чтоб на бумаге складно было.. ,,Ты мой тонкий ,колосок,,))))
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