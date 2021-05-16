Бывший вице-президент ФИФА Колосков: «Россия действительно является флагманом для всего мирового футбола»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента ФНЛ Александра Алаева, назвавшего Россию флагманом мирового футбола. Колосков согласен.

«Справедливые слова, отражающие суть, происходящую в российском футбольном сообществе. Речь идeт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях сборной команды и клубов. Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира. Россия не остановила чемпионат и в прошлом, и в этом году несмотря на пандемию. Во-вторых, Россия – первая страна, где были допущены зрители: сначала 25 процентов, потом 50 и так далее. Наконец, были проведены все тренировочные сборы и клубов, и сборных.

Самое главное, не были потеряны ни одни соревнования. Проводился «Кожаный мяч», женские соревнования, регулярно проводись соревнования двух юношеских лиг. Уж не говорю о том, что проводились межрегиональные соревнования, которые организовались, постоянно играли три Лиги, на которых присутствовали зрители. В мини-футболе более тысячи команд общеобразовательных школ участвовали в различных соревнованиях, которые проводила ассоциация мини-футбола.

Алаев действительно абсолютно прав в том, что, в смысле организации и обеспечения соревновательной и тренировочной деятельности, Россия является флагманом для всего мирового футбола», – сказал Колосков.