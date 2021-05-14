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    Главные новости дня. Тикнизян перейдет в «Локомотив», Консейсау может сменить Семака в «Зените»

    Карсон сыграет в АПЛ впервые за десять лет.

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    Record: тренер «Порту» Консейсау может сменить Семака в «Зените».

    «РБ-Спорт»: Тикнизян перейдет из ЦСКА в «Локомотив» за 2 миллиона.

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    Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы».

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    Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия в РПЛ.

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    Опубликовано фото домашней формы «ПСЖ» на следующий сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2021 23:24
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