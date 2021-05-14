Главные новости дня. Тикнизян перейдет в «Локомотив», Консейсау может сменить Семака в «Зените»

Карсон сыграет в АПЛ впервые за десять лет.

Представлен официальный гимн Евро-2020.

Record: тренер «Порту» Консейсау может сменить Семака в «Зените».

«РБ-Спорт»: Тикнизян перейдет из ЦСКА в «Локомотив» за 2 миллиона.

Вилена может перейти из «Краснодара» в «Аталанту» или «Сампдорию».

Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы».

Sport24: «Локомотив» готовит новый контракт для Гилерме.

Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия в РПЛ.

Дзюба – о будущем: «Хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя».

Опубликовано фото домашней формы «ПСЖ» на следующий сезон.