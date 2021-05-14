Главные новости дня. Тикнизян перейдет в «Локомотив», Консейсау может сменить Семака в «Зените»

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Record: тренер «Порту» Консейсау может сменить Семака в «Зените».
«РБ-Спорт»: Тикнизян перейдет из ЦСКА в «Локомотив» за 2 миллиона.
Вилена может перейти из «Краснодара» в «Аталанту» или «Сампдорию».
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Sport24: «Локомотив» готовит новый контракт для Гилерме.
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Опубликовано фото домашней формы «ПСЖ» на следующий сезон.
Источник: Бомбардир.ру