Член попечительского совета «Оренбурга» – об увеличении вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

Стадион должен удовлетворять требованиям комфорта, а не вместимости, будет мало мест, построят больше! Но смысл-то, я так понимаю, еще и в том что данный стадион вообще никаким требованиям не соответствует! Люди платят деньги, а соответственно должны приходить, а футболисты играть, в комфортных условиях, а не, образно говоря, стоять в очередях в биотуалет!!!
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недовольство требованиями РФС по лицензированию клубов для участия в РПЛ.
«Да, мы ограничены площадью, мы все это понимаем и признаем. Но я не понимаю, почему все вдруг такими умными стали. Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы.
Ну построим мы сейчас арену на 10 тысяч, и что докажем? Кому? Подумайте о том, что у нас все еще пандемия бушует – нужно экономить деньги, у людей другие заботы, а мы будем бюджетные средства перекладывать сюда. Наверное, у губернатора есть больше забот, чем вот это все.
Мы тряпки с носа не сняли еще, а вы про реконструкцию говорите. Россию опозорите этим всем. Зачем заставлять нас увеличивать вместимость стадиона, если вот такая ситуация в стране происходит?
Ну отмените вы этот дебильный пункт, и не было бы проблем. Не травите людей. С чего они вообще взяли эту цифру – 10 тысяч? Почему не 9? Почему не 12? Может, вообще 40 надо было?» – сказал Столыпин.
- «Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.
- Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.
- «Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.