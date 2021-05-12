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    Член попечительского совета «Оренбурга» – об увеличении вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недовольство требованиями РФС по лицензированию клубов для участия в РПЛ.

    «Да, мы ограничены площадью, мы все это понимаем и признаем. Но я не понимаю, почему все вдруг такими умными стали. Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы.

    Ну построим мы сейчас арену на 10 тысяч, и что докажем? Кому? Подумайте о том, что у нас все еще пандемия бушует – нужно экономить деньги, у людей другие заботы, а мы будем бюджетные средства перекладывать сюда. Наверное, у губернатора есть больше забот, чем вот это все.

    Мы тряпки с носа не сняли еще, а вы про реконструкцию говорите. Россию опозорите этим всем. Зачем заставлять нас увеличивать вместимость стадиона, если вот такая ситуация в стране происходит?

    Ну отмените вы этот дебильный пункт, и не было бы проблем. Не травите людей. С чего они вообще взяли эту цифру – 10 тысяч? Почему не 9? Почему не 12? Может, вообще 40 надо было?» – сказал Столыпин.

    • «Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.
    • Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.
    • «Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6973

      Сильвербой 12 минут назад

      Стадион должен удовлетворять требованиям комфорта, а не вместимости, будет мало мест, построят больше! Но смысл-то, я так понимаю, еще и в том что данный стадион вообще никаким требованиям не соответствует! Люди платят деньги, а соответственно должны приходить, а футболисты играть, в комфортных условиях, а не, образно говоря, стоять в очередях в биотуалет!!!

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      Рейтинг: +1585

      Semushkin Roman Valerievi 32 минуты назад

      А зачем вы тогда обещания до 10 тыс 2-3 года назад давали? Тогда зачему вашему города ПФК , если на него зрителей не набирается? 600 000 населения в Оренбурге ходит 5к. Кроме Зенита Оренбург никому и не нужен. Им было плевать пока их не коснулось. Думали договорятся. Не договорились- истерика и слёзы!

      1
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      Рейтинг: +3800

      Fusballer 34 минуты назад

      Пункт нужен для того, чтобы всякие бомжи в РПЛ не попадали.

      1
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      Рейтинг: +14

      tarasofka > Fusballer 26 минут назад

      да, косорылых бомжей из тарасовки давно пора гнать в фнл, где вам самое место

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