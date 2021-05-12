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  • Салихова – о сливах документов «Спартака»: «Нетрудно догадаться, кому выгодно внести дисбаланс»

Салихова – о сливах документов «Спартака»: «Нетрудно догадаться, кому выгодно внести дисбаланс»

12 мая 2021, 20:59
13

Член совета директоров «Спартака» и супруга владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала частые сливы информации, касающейся московского клуба.

Так, сегодня в телеграм-канале BlackMirror появился документ о стратегии развития клуба, в котором говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и трансферной политике «Спартака».

«Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс.

В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, нетрудно догадаться, кому это может быть выгодно», – сказала Салихова.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Красно-белые опережают «Локомотив» на 3 очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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komarinskiy
1620844446
Расскажи мне тупому, кому выгодно..
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Hektor 84
1620845636
Намекает на руководство Локо? Та пох пусть публикуют эти сливы! Курам на смех! Таких документов каждый умник может напридумывать и насочинять. Не факт что это достоверная инфа. Но допустим если и достоверная. И что? Не понимаю кому это надо и с какой целью эти сливы. Спартак второе место не упустит. А Локо вообще еще победить надо. Думаю в игре с Ахметом будет результативная ничейка.
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NewLife
1620846481
Зарема, читай Бомбардир, тут вообще рай для фейкеров и заговорщиков.
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qawzsexdr
1620848842
А мы уже и забыли что существует всемирный заговор против бесгрешных
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Вомбат
1620848911
На кого намекает Зарема в связи с покупкой журналистом конфиденциальной информации? На иллюминатов или на рептилоидов? Конечно нет. Не ломайте голову. Она сама не знает. У них просто такой стиль демагогический. Навести тень на плетень, поговорить о заговоре, и все это с самым многозначительным важным видом.
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maygli
1620851020
Ей бы помолчать... она своим трёпом, превратила Спартак в какой-то бутик.
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paracetamol
1620851704
Так свини же, чему удивляться? Каждый свою пайку в помойном ведре стремится урвать и чужую прихватить!
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ItalianFootball
1620890760
Любят они вилами по воде...
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Дедуктор
1620908369
Сливы - сливами. Но Ахмат должен порвать свинарчуков. В натуре. В смысле, задолжал всем. А справится ли со своей задачей банда лысого? Вот, это сомнительно.
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zigbert
1620916928
Со стороны недоброжелателей такие сливы были и будут.
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