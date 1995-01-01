Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Салихова – о сливах документов «Спартака»: «Нетрудно догадаться, кому выгодно внести дисбаланс»

    Член совета директоров «Спартака» и супруга владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала частые сливы информации, касающейся московского клуба.

    Так, сегодня в телеграм-канале BlackMirror появился документ о стратегии развития клуба, в котором говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и трансферной политике «Спартака».

    «Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс.

    В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, нетрудно догадаться, кому это может быть выгодно», – сказала Салихова.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Красно-белые опережают «Локомотив» на 3 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8402

      Вомбат 18 минут назад

      На кого намекает Зарема в связи с покупкой журналистом конфиденциальной информации? На иллюминатов или на рептилоидов? Конечно нет. Не ломайте голову. Она сама не знает. У них просто такой стиль демагогический. Навести тень на плетень, поговорить о заговоре, и все это с самым многозначительным важным видом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      qawzsexdr 19 минут назад

      А мы уже и забыли что существует всемирный заговор против бесгрешных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1814

      Вот оно чё Михалыч 53 минуты назад

      Салихова ? Это та, которая всем свою пилотку в Плейбое показывала. А теперь через свою пилотку Федуном вертит и заодно и Спартаком....Ну ну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7841

      NewLife 59 минут назад

      Зарема, читай Бомбардир, тут вообще рай для фейкеров и заговорщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10113

      Hektor 84 1 час назад

      Намекает на руководство Локо? Та пох пусть публикуют эти сливы! Курам на смех! Таких документов каждый умник может напридумывать и насочинять. Не факт что это достоверная инфа. Но допустим если и достоверная. И что? Не понимаю кому это надо и с какой целью эти сливы. Спартак второе место не упустит. А Локо вообще еще победить надо. Думаю в игре с Ахметом будет результативная ничейка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13744

      JTherry > Hektor 84 1 минуту назад

      инфу BlackMirror слил от скаутского агенства Smart Transfers Agency, они ее прислали для Попова, деза))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      komarinskiy 1 час назад

      Расскажи мне тупому, кому выгодно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5239

      Cleaner 1 час назад

      О! Теория Всемирного Заговора против Спартака!..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17513

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      У Заремы весеннее обострение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24081

      пьяныйхоровод > vladimir-7 19 минут назад

      пмс.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85557
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru