Салихова – о сливах документов «Спартака»: «Нетрудно догадаться, кому выгодно внести дисбаланс»

Член совета директоров «Спартака» и супруга владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала частые сливы информации, касающейся московского клуба.

Так, сегодня в телеграм-канале BlackMirror появился документ о стратегии развития клуба, в котором говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и трансферной политике «Спартака».

«Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс.

В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, нетрудно догадаться, кому это может быть выгодно», – сказала Салихова.