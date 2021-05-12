Салихова – о сливах документов «Спартака»: «Нетрудно догадаться, кому выгодно внести дисбаланс»

Член совета директоров «Спартака» и супруга владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала частые сливы информации, касающейся московского клуба.
Так, сегодня в телеграм-канале BlackMirror появился документ о стратегии развития клуба, в котором говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и трансферной политике «Спартака».
«Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс.
В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, нетрудно догадаться, кому это может быть выгодно», – сказала Салихова.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Красно-белые опережают «Локомотив» на 3 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»