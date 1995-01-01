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    УЕФА открыл дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

    УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за участия клубов в Суперлиге.

    «В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о потенциальном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА со стороны «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за связи с так называемым проектом «Суперлиги», – говорится в заявлении организации.

    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2609

      FENIX-SL 43 минуты назад

      как открыл
      так и закрыл

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