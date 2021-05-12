Медиадиректор «Спартака» Фетисов: «Всем огромное спасибо. Я скоро вернусь»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал первый комментарий после избиения.
«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», – сказал Фетисов.
- Фетисов был избит 9 мая.
- У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
- По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Задержан подозреваемый, избивший медиадиректора «Спартака» Фетисова
Источник: Телеграм-канал «Дай ударитЬ»