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    Медиадиректор «Спартака» Фетисов: «Всем огромное спасибо. Я скоро вернусь»

    Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал первый комментарий после избиения.

    «Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», – сказал Фетисов.

    • Фетисов был избит 9 мая.
    • У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
    • По факту произошедшего открыто уголовное дело.

    Задержан подозреваемый, избивший медиадиректора «Спартака» Фетисова

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    Источник: Телеграм-канал «Дай ударитЬ»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2225

      Алехсбургер. 23 минуты назад

      Подрался по пьяни,а шуму-то..
      Нормальная бытовая ситуация.
      Ксивами махать наверное начал,да Лаврову звонить.
      Так-то ,выздоравливайте,шеф.


      --Ваша общественность.

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      Рейтинг: +8392

      Вомбат 23 минуты назад

      Возвращайтесь из больницы домой, но не на работу. Клубу с такой историей, как у Спартака, не нужны скандальные выходки в СМИ.

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