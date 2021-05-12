Медиадиректор «Спартака» Фетисов: «Всем огромное спасибо. Я скоро вернусь»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал первый комментарий после избиения.

«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», – сказал Фетисов.

Фетисов был избит 9 мая.

У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Задержан подозреваемый, избивший медиадиректора «Спартака» Фетисова