Главные новости дня. «Ман Сити» стал чемпионом Англии, Черчесов назвал расширенный состав сборной на Евро

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

Гвардиола выиграл 31-й титул в карьере, Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии.

Ляпорт решил играть за сборную Испании. Он родился во Франции и играл за французов на молодежном уровне.

Буффон объявил об уходе из «Ювентуса».

«Спартак» расторг контракт с Гулиевым.

Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Максименко, Мирзов и Смолов – в резервном списке сборной России.

«Чемпионат»: ПФЛ прекратит существование. В ФНЛ будет два дивизиона.

«СЭ»: новый тренер «Спартака» Витория привезет в Россию четырех помощников.

Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь. Если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина».