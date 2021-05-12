Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Ман Сити» стал чемпионом Англии, Черчесов назвал расширенный состав сборной на Евро

Главные новости дня. «Ман Сити» стал чемпионом Англии, Черчесов назвал расширенный состав сборной на Евро

12 мая 2021, 00:07
2

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

Гвардиола выиграл 31-й титул в карьере, Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии.

Ляпорт решил играть за сборную Испании. Он родился во Франции и играл за французов на молодежном уровне.

Буффон объявил об уходе из «Ювентуса».

«Спартак» расторг контракт с Гулиевым.

Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Максименко, Мирзов и Смолов – в резервном списке сборной России.

«Чемпионат»: ПФЛ прекратит существование. В ФНЛ будет два дивизиона.

«СЭ»: новый тренер «Спартака» Витория привезет в Россию четырех помощников.

Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь. Если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
inzek
1620772313
можете кидать помидоры и яйца! я не буду смотреть этот позор и хочу чтоб наши всо_сали. тогда усатое чм_о будет отвечать конкретно, без быдло-наездов. по мне так это херовый состав
Ответить
Жентус
1620780759
Из года в год кричу и не понимаю, где лучший вратарь РФПЛ Беленов? Они натурализовали Гильерме, они вызвали Дюпина, но парень, который из года в год стабильно входит в число лучших вратарей, все время за бортом, это дикость какая то. Особенно, на фоне того, что вызывается этот дырявый Шунин. Звучит как насмешка.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
8
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
8
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
4
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
22
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+