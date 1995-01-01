Главные новости дня. «Ман Сити» стал чемпионом Англии, Черчесов назвал расширенный состав сборной на Евро

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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.
Гвардиола выиграл 31-й титул в карьере, Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии.
Ляпорт решил играть за сборную Испании. Он родился во Франции и играл за французов на молодежном уровне.
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса».
«Спартак» расторг контракт с Гулиевым.
Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020.
Максименко, Мирзов и Смолов – в резервном списке сборной России.
«Чемпионат»: ПФЛ прекратит существование. В ФНЛ будет два дивизиона.
«СЭ»: новый тренер «Спартака» Витория привезет в Россию четырех помощников.
Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь. Если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина».