Главные новости дня. «Оренбург» вернулся в РПЛ, «Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом

РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» Гончаренко; у краснодарцев одна победа в семи последних матчах.

УЕФА: 9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов за еврокубковый сезон и пожертвуют 15 миллионов.

Шкурин может перейти из ЦСКА в «Краснодар».

Официально: Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

«Оренбург» вышел в РПЛ по спортивному принципу, но клуб могут не допустить до участия в чемпионате.

Корниленко забил в прощальном матче за «Крылья Советов» через минуту после выхода на поле.

«Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом Германии.

«Телеспорт»: Витория окончательно договорился со «Спартаком» и точно возглавит клуб.

РПЛ. «Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Динамо» и вытеснил «Спартак» из зоны Лиги чемпионов.

РПЛ. «Рубин» уступал в два мяча, но победил «Арсенал»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко.