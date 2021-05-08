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    Главные новости дня. «Оренбург» вернулся в РПЛ, «Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом

    РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» Гончаренко; у краснодарцев одна победа в семи последних матчах.

    УЕФА: 9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов за еврокубковый сезон и пожертвуют 15 миллионов.

    Шкурин может перейти из ЦСКА в «Краснодар».

    Официально: Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

    «Оренбург» вышел в РПЛ по спортивному принципу, но клуб могут не допустить до участия в чемпионате.

    Корниленко забил в прощальном матче за «Крылья Советов» через минуту после выхода на поле.

    «Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом Германии.

    «Телеспорт»: Витория окончательно договорился со «Спартаком» и точно возглавит клуб.

    РПЛ. «Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Динамо» и вытеснил «Спартак» из зоны Лиги чемпионов.

    РПЛ. «Рубин» уступал в два мяча, но победил «Арсенал»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2021 23:21
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