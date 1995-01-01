ЭСК по итогам 28-го тура РПЛ признал три судейские ошибки

Вот вот. Победи ЦСКА Уфу не было бы этой свистопляски с лигой Европы. Сочи с рубином бы рыдали
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС проанализировала работу судей РПЛ в 28-м туре. Официально признаны три ошибки в трех разных матчах.
«Краснодар» – «Сочи»: судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку «Краснодара» Реми Кабелла на 78-й минуте матча.
«Ротор» – «Ахмат»:: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.
ЦСКА – «Уфа»: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 86-й минуте матча», – сообщил решения ЭСК РФС.
- Объяснения позиции ЭСК доступны здесь.
- Сейчас идет 29-й тур РПЛ.
- Чемпионат завершится на следующей неделе.