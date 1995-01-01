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    ЭСК по итогам 28-го тура РПЛ признал три судейские ошибки

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС проанализировала работу судей РПЛ в 28-м туре. Официально признаны три ошибки в трех разных матчах.

    «Краснодар»«Сочи»: судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку «Краснодара» Реми Кабелла на 78-й минуте матча.

    «Ротор»«Ахмат»:: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.

    ЦСКА«Уфа»: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 86-й минуте матча», – сообщил решения ЭСК РФС.

    • Объяснения позиции ЭСК доступны здесь.
    • Сейчас идет 29-й тур РПЛ.
    • Чемпионат завершится на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1083

      Dr.Metal 1 час назад

      Вот вот. Победи ЦСКА Уфу не было бы этой свистопляски с лигой Европы. Сочи с рубином бы рыдали

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      Рейтинг: +4330

      Павелий 1 час назад

      А когда ЭСК признает фотошоп футболки Мозеса?

      0
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