ЭСК по итогам 28-го тура РПЛ признал три судейские ошибки

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС проанализировала работу судей РПЛ в 28-м туре. Официально признаны три ошибки в трех разных матчах.

«Краснодар» – «Сочи»: судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку «Краснодара» Реми Кабелла на 78-й минуте матча.

«Ротор» – «Ахмат»:: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.

ЦСКА – «Уфа»: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 86-й минуте матча», – сообщил решения ЭСК РФС.