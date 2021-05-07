Главные новости дня. Антон Заболотный пополнит ЦСКА; «Брайтон» интересуется Сафоновым, «Болонья» – Дивеевым

«Зенит» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо.

Gazzetta dello Sport: «Милан» готов заплатить за Влашича 20 миллионов. ЦСКА просит 30.

Месси – Бартомеу после утечки разговора с Куманом в СМИ: «Ты сливаешь информацию и пытаешься меня поиметь».

Eurostavka: «Брайтон» интересуется Сафоновым. Клуб наблюдает за ним около года.

Football Italia: Моуринью хочет видеть Де Хеа в «Роме».

RT: «Локомотив», «Краснодар» и «Крылья Советов» – претенденты на Голубева из «Уфы».

«Чемпионат»: защитник «Сочи» Мевля получил предложение от «Рубина».

Судья Васильев отстранeн от работы. Он допустил ошибку в матче «Ротор» – «Ахмат».

«Болонья» интересуется Дивеевым.

«Чемпионат»: ЦСКА вернул Заболотного.