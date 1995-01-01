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    ⚽ РПЛ. «Ахмат» сыграет с «Тамбовом», «Сочи» примет «Ротор»

    Сегодня, 7 мая, стартует 29-й тур РПЛ. В первом матче дня «Ахмат» примет «Тамбов». Затем «Сочи» встретится с «Ротором».

    Завтра «Локомотив» сыграет в дерби с «Динамо», а Виктор Гончаренко встретится с ЦСКА впервые после назначения в «Краснодар».

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Ахмат (Грозный) – Тамбов

    7 мая, 18:00 мск

    Сочи – Ротор (Волгоград)

    7 мая, 20:00 мск

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург)

    8 мая, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)

    8 мая, 16:30 мск

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань)

    8 мая, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Краснодар

    8 мая, 19:30 мск

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    9 мая, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Химки

    9 мая, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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