⚽ РПЛ. «Ахмат» сыграет с «Тамбовом», «Сочи» примет «Ротор»

Сегодня у Тамбова будут очки.
Сегодня, 7 мая, стартует 29-й тур РПЛ. В первом матче дня «Ахмат» примет «Тамбов». Затем «Сочи» встретится с «Ротором».
Завтра «Локомотив» сыграет в дерби с «Динамо», а Виктор Гончаренко встретится с ЦСКА впервые после назначения в «Краснодар».
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
7 мая, 18:00 мск
7 мая, 20:00 мск
8 мая, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)
8 мая, 16:30 мск
Арсенал (Тула) – Рубин (Казань)
8 мая, 16:30 мск
8 мая, 19:30 мск
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
9 мая, 16:30 мск
9 мая, 19:00 мск