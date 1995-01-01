⚽ РПЛ. «Ахмат» сыграет с «Тамбовом», «Сочи» примет «Ротор»

Сегодня, 7 мая, стартует 29-й тур РПЛ. В первом матче дня «Ахмат» примет «Тамбов». Затем «Сочи» встретится с «Ротором».

Завтра «Локомотив» сыграет в дерби с «Динамо», а Виктор Гончаренко встретится с ЦСКА впервые после назначения в «Краснодар».

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Ахмат (Грозный) – Тамбов

7 мая, 18:00 мск

Сочи – Ротор (Волгоград)

7 мая, 20:00 мск

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург)

8 мая, 14:00 мск

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)

8 мая, 16:30 мск

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань)

8 мая, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Краснодар

8 мая, 19:30 мск

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

9 мая, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Химки

9 мая, 19:00 мск

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ