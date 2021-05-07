Главные новости дня. Определились финалисты ЛЕ, Азмун может перейти в «Рому» или «Аталанту»

«Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча с «Челси»

Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА

«Вольфсбург» намерен выкупить Филиппа у «Динамо»

«Рома» ищет замену Джеко. Клуб выбирает между Азмуном и Икарди. Также иранцем интересуется «Аталанта»

Бирмингем может принять финал Лиги чемпионов вместо Стамбула

«Спартак» предложит Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты

«Краснодар» думает над трансферами Арнаутовича и Сергеева

«Зенит» подпишет Маркана из «Галатасарая», если Ракицкий покинет команду. Также петербуржцы сделали предложение Лаборду из «Монпелье»

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение от «Ромы». Вторым финалистом стал «Вильярреал»

«Спартак» отказался от кандидатур Жардима и Бенитеса из-за их требования усилить состав