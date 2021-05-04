Главные новости дня. «Спартак» начал переговоры с новым тренером, Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины»

«Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона

ЦСКА пожаловался в РФС на записи «Спартака» в твиттере

Влашич восстановится после травмы за неделю

Жена Федуна вошла в совет директоров «Спартака». Она займется контролем над рациональным использованием финансовых ресурсов

Грасия уволен из «Валенсии». Команда идет в шести очках от зоны вылета

Кайо летом уйдет из «Краснодара». Им недоволен Гончаренко

Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины». Он не играл с 3 марта

«Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место, обогнав «Локомотив»

«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером. Это иностранец

Тренер «Лиона» Гарсия может возглавить «Спартак»