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    На матче «Акрон» – «Крылья Советов» будет аншлаг. Самарцы по итогам игры могут оформить выход в РПЛ

    В 13:00 по Москве начнется матч 40-го тура ФНЛ «Акрон»«Крылья Советов». На игре ожидается аншлаг.

    Дерби Самарской области пройдет в Жигулевске. Гостей поддержат порядка 600 болельщиков.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +979

      Красногорск_Фан 7 минут назад

      Самара своей игрой ПОЛНОСТЬЮ заслужила выход (состоится он чуть раньше, чуть позже). И в РПЛ уже всем показала, что будет намного выше зоны выживания. Очень симпатичная игра. Молодцы!

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