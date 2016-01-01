⚽ РПЛ. «Рубин» примет «Динамо», ЦСКА сыграет с «Уфой», «Краснодар» встретится с «Сочи»

Сегодня, 1 мая, стартует 28-й тур российской Премьер-лиги. На субботу запланированы четыре матча.

В 14:00 мск начнутся сразу две игры: «Рубин» – «Динамо» и «Ротор» – «Ахмат». В 16:30 ЦСКА примет «Уфу». А в 19:00 мск встретятся «Краснодар» и «Сочи».

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва)

1 мая, 14:00 мск

Ротор (Волгоград) – Ахмат (Грозный)

1 мая, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Уфа

1 мая, 16:30 мск

Краснодар – Сочи

1 мая, 19:00 мск

Химки – Урал (Екатеринбург)

2 мая, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов

2 мая, 16:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

2 мая, 19:00 мск

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Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

3 мая, 16:30 мск

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