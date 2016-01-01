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    ⚽ РПЛ. «Рубин» примет «Динамо», ЦСКА сыграет с «Уфой», «Краснодар» встретится с «Сочи»

    Сегодня, 1 мая, стартует 28-й тур российской Премьер-лиги. На субботу запланированы четыре матча.

    В 14:00 мск начнутся сразу две игры: «Рубин»«Динамо» и «Ротор»«Ахмат». В 16:30 ЦСКА примет «Уфу». А в 19:00 мск встретятся «Краснодар» и «Сочи».

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва)

    1 мая, 14:00 мск

    Ротор (Волгоград) – Ахмат (Грозный)

    1 мая, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Уфа

    1 мая, 16:30 мск

    Краснодар – Сочи

    1 мая, 19:00 мск

    Химки – Урал (Екатеринбург)

    2 мая, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов

    2 мая, 16:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

    2 мая, 19:00 мск

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    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

    3 мая, 16:30 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +46990

      portero 2 часа назад

      Краснодар сегодня Сочи обыграет, подложит свинью по соседству, любят у нас то Ростову облом сделать , то Ростов нам....

      Быкам ничего не светит, а вот Сочи нужны ЕК...

      1
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      ...
      Рейтинг: +29076

      zra78 > portero 2 часа назад

      Вот только ЕК Сочи не нужны:)

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