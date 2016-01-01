⚽ РПЛ. «Рубин» примет «Динамо», ЦСКА сыграет с «Уфой», «Краснодар» встретится с «Сочи»

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Быкам ничего не светит, а вот Сочи нужны ЕК...
Сегодня, 1 мая, стартует 28-й тур российской Премьер-лиги. На субботу запланированы четыре матча.
В 14:00 мск начнутся сразу две игры: «Рубин» – «Динамо» и «Ротор» – «Ахмат». В 16:30 ЦСКА примет «Уфу». А в 19:00 мск встретятся «Краснодар» и «Сочи».
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Рубин (Казань) – Динамо (Москва)
1 мая, 14:00 мск
Ротор (Волгоград) – Ахмат (Грозный)
1 мая, 14:00 мск
1 мая, 16:30 мск
1 мая, 19:00 мск
2 мая, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов
2 мая, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)
2 мая, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)
3 мая, 16:30 мск