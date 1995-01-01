«Чего ты хочешь? Заткнись!» Верратти – Гвардиоле, просившем наказать хавбека желтой

Эмоции, оба хороши
Между полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти и главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой произошел конфликт во время первого матча 1/2 финал Лиги чемпионов, сообщает Football Italia.
В одном из эпизодов Верратти нарушил правила на сопернике, а Гвардиола обратился к арбитру, чтобы тот показал желтую карточку хавбеку «ПСЖ».
28-летний итальянец в ответ на это крикнул Гвардиоле по-испански: «Чего ты хочешь? Заткнись!»
- «Манчестер Сити» победил «ПСЖ» в первом матче со счетом 2:1.
- Ответная игра пройдет 4 мая в Манчестере.