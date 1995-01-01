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    «Чего ты хочешь? Заткнись!» Верратти – Гвардиоле, просившем наказать хавбека желтой

    Между полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти и главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой произошел конфликт во время первого матча 1/2 финал Лиги чемпионов, сообщает Football Italia.

    В одном из эпизодов Верратти нарушил правила на сопернике, а Гвардиола обратился к арбитру, чтобы тот показал желтую карточку хавбеку «ПСЖ».

    28-летний итальянец в ответ на это крикнул Гвардиоле по-испански: «Чего ты хочешь? Заткнись!»

    • «Манчестер Сити» победил «ПСЖ» в первом матче со счетом 2:1.
    • Ответная игра пройдет 4 мая в Манчестере.

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    Источник: Football Italia

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