«Чего ты хочешь? Заткнись!» Верратти – Гвардиоле, просившем наказать хавбека желтой

Между полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти и главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой произошел конфликт во время первого матча 1/2 финал Лиги чемпионов, сообщает Football Italia.

В одном из эпизодов Верратти нарушил правила на сопернике, а Гвардиола обратился к арбитру, чтобы тот показал желтую карточку хавбеку «ПСЖ».

28-летний итальянец в ответ на это крикнул Гвардиоле по-испански: «Чего ты хочешь? Заткнись!»