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    Главные новости дня. Гинер и Бабаев могут возглавить «Крылья Советов», на экс-директора «Чертаново» Ларина завели уголовное дело

    Федотов – об отмене красной Ахметову: «Карасев должен пропускать тур, а ему дали главный матч».

    Карасев назначен на потенциально чемпионский матч «Зенит» – «Локомотив».

    Максименко и Айртон пропустят матч с «Арсеналом». ЭСК признала их желтые карточки правильными.

    КДК отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком».

    На матч «Зенит» – «Локомотив» привезут чемпионский кубок РПЛ. Петербуржцы получат его в случае победы.

    «Ок, пока». «Спартак» – об обводке Щенникова Мозесом.

    «В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком».

    В «Чертаново» прошли обыски, на экс-директора Ларина завели уголовное дело.

    «СЭ»: Гинер и Бабаев летом могут возглавить «Крылья Советов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2021 23:09
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