Главные новости дня. Гинер и Бабаев могут возглавить «Крылья Советов», на экс-директора «Чертаново» Ларина завели уголовное дело

Федотов – об отмене красной Ахметову: «Карасев должен пропускать тур, а ему дали главный матч».

Карасев назначен на потенциально чемпионский матч «Зенит» – «Локомотив».

Максименко и Айртон пропустят матч с «Арсеналом». ЭСК признала их желтые карточки правильными.

КДК отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком».

На матч «Зенит» – «Локомотив» привезут чемпионский кубок РПЛ. Петербуржцы получат его в случае победы.

«Ок, пока». «Спартак» – об обводке Щенникова Мозесом.

«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком».

В «Чертаново» прошли обыски, на экс-директора Ларина завели уголовное дело.

«СЭ»: Гинер и Бабаев летом могут возглавить «Крылья Советов».