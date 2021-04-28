Главные новости дня. ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова, Нагельсман подписал контракт с «Баварией»

«Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лига чемпионов

ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

«СЭ»: Кашшаи – единственный эксперт ЭСК, поддержавший решение об удалении Ахметова

«РБ-Спорт»: «Локомотив» предложит Николичу продлить контракт на три года

Мхитарян может летом перейти в «Ювентус»

В Израиле появился первый футбольный арбитр-трансгендер

Буффон может перейти в киевское «Динамо»

Газизов мог зимой сменить Бабаева на посту гендиректора ЦСКА

Официально: Нагельсман подписал контракт с «Баварией» на пять лет

«Не получил от Федуна ни ответа, ни привета». Газизов будет судиться со «Спартаком»