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  • Главные новости дня. ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова, Нагельсман подписал контракт с «Баварией»

Главные новости дня. ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова, Нагельсман подписал контракт с «Баварией»

28 апреля 2021, 00:39
1

«Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лига чемпионов

ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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rojkovpatap
1619565648
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